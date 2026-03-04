Liverpool van Dijk svela | Dobbiamo arrivare in Champions League Avrà un impatto sulla sessione estiva al 100%

Dopo la sconfitta contro il Wolverhampton, il capitano del Liverpool ha dichiarato che la squadra deve qualificarsi in Champions League e che questa conquista influenzerà la sessione di mercato estiva. Van Dijk ha sottolineato l’importanza di arrivarci e ha affermato che l’impatto si farà sentire al 100%. La squadra si prepara a un momento decisivo della stagione.

Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un'altra big di Serie A. L'indiscrezione sull'olandese Calciomercato Juve: il piano di Spalletti per l'estate. Chi è sicuro della permanenza e chi invece saluterà Torino, cosa accadrà a giugno Vlahovic Juve, il serbo è tornato! Allenamento con i compagni e countdown per il ritorno del bomber Milan Inter, Allegri valuta le mosse per il derby: formazione in evoluzione! Tutti gli aggiornamenti Udinese, Kabasele: «So che il mio contratto scade, vedremo cosa deciderà il club.

