Il sindaco ha condiviso sui social un video che ritrae il vero 25 Aprile, mostrando una banda che suona «Bella Ciao» e persone che festeggiano pacificamente, con bandiere arcobaleno e fazzoletti dell'Anpi al collo. La diffusione di questo materiale ha suscitato reazioni e segnato un ulteriore momento di tensione tra il centrosinistra e alcune associazioni. Nel frattempo, l'Anpi e un altro rappresentante hanno deciso di intraprendere azioni legali.

Si infiamma lo scontro tra i Verdi e Azione. Partigiani e Comunità ebraica in tribunale Il sindaco Beppe Sala pubblica sui social un video del «vero 25 Aprile», quello che ha visto (o avrebbe voluto vedere) fatto della banda che suona «Bella Ciao» e la gente che festeggia pacificamente con il fazzoletto dell'Anpi al collo e le bandiere arcobaleno. Ma dopo gli scontri e gli insulti alla Brigata Ebraica e gli attacchi politici (anche) tra i suoi, dovrà fare i conti con una maggioranza ancora più divisa di una settimana fa. Giusto lunedì scorso, dopo il no della giunta alla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, i Verdi occupavano l'aula e Azione chiedeva una verifica di maggioranza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sala e centrosinistra ancora più in crisi. Ora Anpi e Meghnagi passano alle vie legali

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