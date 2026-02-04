Casa Sollievo adeguamento degli stipendi e arretrati non ancora pagati Ultimatum dei sindacati alla Regione | Pronti alle vie legali

Cresce la tensione tra i lavoratori di Casa Sollievo. Gli stipendi arretrati non vengono ancora pagati e i sindacati lanciano un ultimatum alla Regione: sono pronti a ricorrere alle vie legali. La preoccupazione tra le famiglie cresce mentre le procedure di riconoscimento e validazione delle rendicontazioni si trascinano da troppo tempo.

"Nel corso dell'incontro Sepa del 27 dicembre scorso il Dipartimento Salute e la Asl di Foggia avevano manifestato disponibilità ad accelerare la risoluzione delle criticità legate alla rendicontazione dei crediti. Tuttavia, dall'incontro tenutosi presso la Fondazione il 22 gennaio scorso, è emerso che non risulta a oggi attivato alcun tavolo ufficiale di confronto con la Regione, come evidenziato anche dall'intervento del Responsabile Uoc Finanza e Bilancio, il dott. Giovanni Piano", spiegano in una nota i segretari Ricucci (Fp Cgil), Mangiacotti (Cisl Fp), Capozzi (Fials) e Centola (Nursing up).

