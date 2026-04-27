Sal Da Vinci si sta preparando per l’Eurovision 2026 che si terrà a Vienna, portando con sé il brano intitolato Per sempre sì. In un’intervista a Domenica In, l’artista ha parlato del percorso personale che lo ha portato fino a questa occasione, sottolineando l’importanza del supporto dei genitori e il percorso di riscatto. La partecipazione rappresenta un traguardo importante nella sua carriera e una nuova sfida artistica.

? Cosa sapere Sal Da Vinci si prepara per l'Eurovision 2026 a Vienna con il brano Per sempre sì.. L'artista racconta a Domenica In il percorso di riscatto e il ruolo educativo dei genitori.. Sal Da Vinci si prepara alla sfida dell’Eurovision 2026 a Vienna dopo aver raccontato il proprio percorso di riscatto nel salotto televisivo di Mara Venier durante la puntata di Domenica In. Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha condiviso con il pubblico un momento di profonda riflessione personale, definendo quasi miracacoloso l’attuale periodo di successo. L’artista partenopeo ha spiegato che tale traguardo rappresenta il compimento di una lunga attesa e il risultato di una determinazione costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci: il miracolo verso l’Eurovision tra fatica e riscatto

Tu stella mia (Original Soundtrack of Si Accettano Miracoli)

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