Sal Da Vinci si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision. In un messaggio pubblicato sui social, ha affermato che ora è il momento di lottare per la pace, sottolineando che l’amore resta centrale, anche se i modi di comunicarlo sono cambiati. Ha dichiarato che la pace e l’amore sono legati, mantenendo vivo il messaggio di speranza.

“L’importante è l’amore: sono cambiati i linguaggi ma non è una parola antica, sta sempre là. E la pace è amore. Adesso è venuto il momento di lottare per la pace”. Lo ha detto Sal Da Vinci, il trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo con ‘Per sempre sì’, in occasione della sua partenza per l’Eurovision Song Contest che si terrà a Vienna. Il cantante è stato ricevuto presso l’ambasciata austriaca dall’ambasciatore e ha anche improvvisato alcune note al pianoforte per i giornalisti e i presenti. Mondiali 2026, Trump: "Italia al posto dell'Iran? Non ci sto pensando molto" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sal Da Vinci verso l'Eurovision: "Ora è il momento di lottare per la pace"

Notizie correlate

Leggi anche: Sal Da Vinci verso l’Eurovision: nuovo album il 29 maggio, “Un viaggio incredibile”

“Io e te accussì”: il balletto esplosivo di Elettra Lamborghini, Sal Da Vinci e Corsi infiamma il web verso l’EurovisionBologna, 18 aprile 2026 – “Io e te accussì! #Eurovision Song Contest 2026 let’s goooooo”.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sal Da Vinci ospite a Stories. VIDEO; News - RadioItalia-Sal Da Vinci a Radio Italia Live con il mitico anello di Per sempre sì; Io e te accussì: il balletto travolgente di Elettra Lamborghini, Sal Da Vinci e Corsi infiamma il web verso l’Eurovision; Sal Da Vinci verso Eurovision 2026 con Per sempre sì: il tour europeo e il rapporto con gli altri concorrenti.

Playlist su Rai 2, sabato 25 aprile: Sal Da Vinci protagonista verso l’Eurovision, Monroe dalla Francia, Michele Bravi e i 60 anni dei PoohPlaylist sabato 25 aprile su Rai 2: Sal Da Vinci live con tre brani verso l'Eurovision, Monroe 17 anni dalla Francia, Michele Bravi e i 60 anni dei Pooh con Facchinetti ... lifestyleblog.it

Sal Da Vinci verso l’Eurovision Song Contest: il nuovo album il 29 maggio. Un viaggio incredibileL’annuncio a margine di una festa organizzata dall'Ambasciata d'Austria a Roma in occasione della sua partecipazione al festival continentale a Vienna. napoli.repubblica.it

La Stampa. . Il conduttore di 5 minuti su Rai1 Bruno Vespa chiede e Sal Da Vinci di mostrargli la mimica con la quale accompagna il passaggio clou di "Per sempre sì", canzone vincitrice di Sanremo: "Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio. Sare - facebook.com facebook