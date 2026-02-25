Standing ovation per Sal Da Vinci a Sanremo | l' artista napoletano infiamma l' Ariston

Sal Da Vinci riceve una standing ovation all'Ariston dopo aver interpretato una sua canzone. La folla si alza in piedi, emozionata, mentre il cantante napoletano si prepara a salire sul palco. Prima di iniziare, il pubblico canta “Rossetto e caffè” a memoria, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento. L’artista si commuove nel vedere tanta passione tra gli spettatori. La serata continua con entusiasmo e aspettative alte.

Emozionante performance del cantautore napoletano, che ha dedicato la sua esibizione a Vincenzo D'Agostino, scomparso nei giorni scorsi Standing ovation dell'Ariston per Sal Da Vinci. Appena arrivato sul palco, prima ancora della sua esibizione, il pubblico in sala aveva intonato "Rossetto e caffè". Grandi applausi, poi, dopo l'esibizione dell'artista napoletano, che ha infiammato la platea con la sua "Per sempre sì".

