Dargen D’Amico annuncia le prime date dell’instore tour di Doppia Mozzarella

Dargen D’Amico ha comunicato le prime cinque date del suo instore tour dedicato al nuovo album “Doppia Mozzarella”, che sarà disponibile da venerdì 27 marzo sia in formato CD che in vinile. L’artista si recherà in diverse città italiane per incontrare i fan e presentare dal vivo il suo ultimo lavoro discografico. Le date sono state annunciate attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Dargen D'Amico annuncia le prime cinque date dell'instore tour di Doppia Mozzarella, il nuovo album in uscita venerdì 27 marzo in formato CD e vinile. Un appuntamento atteso dai fan dell'artista, che potranno incontrarlo in alcune delle principali città italiane in occasione della pubblicazione del disco. È inoltre disponibile il vinile autografato in esclusiva per lo Shop Universal. Il tour instore partirà proprio venerdì 27 marzo da Milano, con un primo appuntamento fissato alle ore 17:30 presso la Mondadori di Piazza Duomo. Il giorno successivo, sabato 28 marzo, Dargen D'Amico sarà a Bologna alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana alle ore 17:00.