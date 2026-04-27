Safari a Villa Bassi

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15 si svolgerà un evento presso il Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme. La giornata prevede un'attività di caccia al dettaglio e un laboratorio creativo, pensati per coinvolgere i partecipanti in modo pratico e interattivo. L'evento si terrà all’interno della villa storica, aperta al pubblico per questa iniziativa speciale. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà nel pomeriggio.

Caccia al dettaglio e laboratorio creativo. Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme. Domenica 10 maggio 2026 ore 15.30. Alla scoperta di Villa Bassi Rathgeb con occhi da esploratori! Un curioso e divertente percorso didattico ci condurrà tra le sale della Villa per scovare tanti simpatici.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Horror Villas | Dubai Shorts Notizie correlate Leggi anche: Passeggiate col direttore al Museo Villa Bassi Rathgeb Leggi anche: Speciale Pasquetta al Museo Villa Bassi Rathgeb: evento per famiglie e bambini Contenuti di approfondimento Villa Bassi, tre giorni di eventi per il MuseoLa «Casa Museo Bassi Rathgeb» apre ufficialmente al pubblico con tre giorni di eventi e iniziative il 7-8-9 dicembre. Conferenze, spettacoli, visite guidate, dipinti e affreschi che scendono dai muri ... ilgazzettino.it Nuova vita per la Villa di Sette BassiNel servizio, le interviste a Stefano Roascio, archeologo del Parco Archeologico dell'Appia Antica, Michele Reginaldi, architetto del Parco Archeologico dell'Appia Antica e Simone Quilici, ex- ... rainews.it