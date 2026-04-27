Safari a Villa Bassi

Da padovaoggi.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15 si svolgerà un evento presso il Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme. La giornata prevede un'attività di caccia al dettaglio e un laboratorio creativo, pensati per coinvolgere i partecipanti in modo pratico e interattivo. L'evento si terrà all’interno della villa storica, aperta al pubblico per questa iniziativa speciale. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà nel pomeriggio.

Caccia al dettaglio e laboratorio creativo. Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme. Domenica 10 maggio 2026 ore 15.30. Alla scoperta di Villa Bassi Rathgeb con occhi da esploratori! Un curioso e divertente percorso didattico ci condurrà tra le sale della Villa per scovare tanti simpatici.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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