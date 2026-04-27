Sacchi rifiuti a Como arrivano i distributori automatici | ritiro 24 ore su 24 senza appuntamento

A Como sono stati introdotti distributori automatici per il ritiro dei sacchi di rifiuti, disponibili 24 ore su 24 senza bisogno di appuntamento. La novità riguarda le modalità di consegna dei sacchi destinati alla raccolta differenziata, con un sistema automatizzato pensato per rendere il servizio più pratico e accessibile. La messa in funzione di questi distributori segna un cambiamento nelle procedure di ritiro dei materiali di scarto.

Cambiano le modalità di ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata a Como. È stato attivato un nuovo sistema pensato per rendere il servizio più semplice, flessibile e accessibile a tutti i cittadini.Ritiro h24 ai distributoriI sacchi per plastica, organico e indifferenziato possono ora.🔗 Leggi su Quicomo.it

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