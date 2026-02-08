Traumi zuffe malori Ambulanze per cani e gatti attive 24 ore su 24

Questa mattina, i veterinari e le associazioni animaliste hanno rafforzato i servizi di emergenza per animali. Sono state messe in funzione ambulanze attive 24 ore su 24 per soccorrere cani e gatti in difficoltà. Accanto a queste, sono state posizionate cartellonistiche chiare e visibili fuori dalle aree di sgambamento, per informare i proprietari su come comportarsi in caso di emergenza. La novità mira a rispondere meglio alle situazioni di traumi, malori o risse che ogni giorno mettono a rischio gli animali domestici

Ambulanze tutte per loro e una cartellonistica dettagliata appesa fuori da ogni area di sgambamento cani. Ieri la prima tappa della nuova iniziativa per gestire le situazioni di emergenza degli amici a quattro zampe nell'ambito del servizio di Ambulanze Veterinarie Cremona, progetto dell'associazione Il Fiocco che offre supporto qualificato ai proprietari quando sono fuori casa. Sul cartello presentato nell'area di Porta Mosa è visibile il numero verde attivo tutti i giorni 24 ore su 24 (3349444117) per assistenza immediata in caso di emergenze come traumi, zuffe, malori. Sui cartelli anche alcuni consigli su come comportarsi.

