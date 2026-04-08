Stretta sulla sicurezza stradale | arrivano i ' semafori intelligenti' e videosorveglianza 24 ore su 24

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha annunciato un nuovo piano di controlli sulla sicurezza stradale, che prevede l'installazione di semafori intelligenti e sistemi di videosorveglianza attivi 24 ore su 24. La strategia mira a rafforzare la tutela degli utenti della strada, in particolare nei punti più sensibili, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e ridurre gli incidenti. Le nuove misure entreranno in funzione nei prossimi mesi.

Tolleranza zero per chi ignora il semaforo rosso. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere alza il livello dei controlli sulla sicurezza stradale con un piano strutturato che unisce tecnologia avanzata e videosorveglianza continua.Con la determina numero 741 del settore Polizia Locale, firmata dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it Sicurezza stradale, arrivano i semafori intelligenti: si parte dalla ColomboIl consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere che venga fatta una sperimentazione attraverso l'utilizzo di semafori... Traumi, zuffe, malori. Ambulanze per cani e gatti attive 24 ore su 24Ambulanze tutte per loro e una cartellonistica dettagliata appesa fuori da ogni area di sgambamento cani. Temi più discussi: Messina, sicurezza stradale: stretta sui controlli, oltre 15mila euro di sanzioni. Il mancato uso delle cinture è un problema; Regina, due incidenti gravi in un mese: si riapre il dibattito sulla sicurezza stradale; Pasqua 'blindata' a Genova: scatta il piano sicurezza tra caruggi, zone nevralgiche e luoghi di culto; Messina, stretta sui controlli della Polizia Stradale: 170 multe per mancato uso delle cinture. Stretta sulla sicurezza stradale a Quartu: il nuovo giustiziere elettronico all’incrocio della 554È ormai imminente l’attivazione del nuovo sistema T-Red posizionato strategicamente all’intersezione tra la Statale 554 e via Marconi, un punto nevralgico della viabilità locale dove l’occhio elettron ... vistanet.it Isernia, controlli rafforzati della Polizia: oltre 1.900 persone verificate e stretta sulla sicurezza stradaleIsernia, controlli rafforzati della Polizia: 1.907 persone identificate, 616 veicoli controllati e 63 sanzioni in una settimana. lamilano.it parcheggiatori abusivi tornano sulle rive, scatta la stretta: “daspo urbano per chi insiste” Tutte le notizie in tempo reale, sempre a portata di mano. Iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/triestecafechannel - facebook.com facebook “I social creano danni, una stretta e necessaria Poi, però va applicata Parla Massimo Ammaniti, docente di psicopatologia dello sviluppo alla Sapienza” @vpiccolillo, @Corriere x.com