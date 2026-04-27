Sacchetti autoespandenti contro le alluvioni | avviata la seconda fase del ' ritiro a mano'

È stata avviata la seconda fase del ritiro a mano dei sacchetti autoespandenti destinati alle alluvioni, dopo il completamento della prima fase porta a porta. A partire dal 29 aprile, il ritiro si svolgerà ogni mercoledì a partire dalle 8 del mattino. La distribuzione si svolge in determinate aree e orari specifici, con l’obiettivo di consegnare i materiali necessari per la protezione contro le alluvioni.

Esaurita la prima fase porta-porta, sarà avviata la seconda fase di "ritiro a mano". Dal 29 aprile tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 14.30 sarà possibile il ritiro a mano presso il Municipio del Comune di Forlì, al piano terra dell'ingresso di via delle Torri, 3. Sabato 9 e sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Sacchetti autoespandenti per i cittadini delle zone alluvionate: nuovo termine per partecipare al bando di assegnazioneL’iniziativa rientra tra le azioni di supporto alla popolazione e utilizza le risorse residue provenienti dalle erogazioni liberali raccolte per il...

Il Forum H2O chiede il ritiro del ricorso contro il Pano stralcio difesa alluvioni: "È uno scandalo nazionale"Un atto già definito gravissimo e come tale confermato dalle parole del capo della protezione civile Ciciliano, sottolinea l’associazione.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Protezione civile: a Forlì consegnati i primi 9.000 sacchetti autoespandenti; Al via la consegna dei sacchetti anti-alluvione: oltre 600 già distribuiti dai volontari porta a porta; Sacchetti anti-alluvione. Volontari in campo; Prevenzione alluvione, sacchi consegnati sull'uscio di casa: il grazie dei Romiti ai volontari e al Comune.

Forlì, sacchetti autoespandenti: è iniziato il porta a portaA Forlì hanno preso il via questo fine settimana le consegne a domicilio dei sacchetti autoespandenti acquistati dal Comune con le risorse residue ... corriereromagna.it

ALLUVIONE, GLI AIUTI - Hanno preso il via questo fine settimana le consegne a domicilio dei sacchetti autoespandenti acquistati dal Comune di Forlì con le risorse residue della raccolta fondi avviata dopo l’alluvione di maggio 2023 - facebook.com facebook