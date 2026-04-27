Sabalenka si censura nell'intervista per non agevolare le avversarie a Madrid | Perché dovrei dirlo?

Dopo la vittoria contro Naomi Osaka a Madrid, Aryna Sabalenka è stata intervistata e ha scelto di non rivelare dettagli sui suoi punti di forza nei momenti difficili, chiedendosi perché dovrebbe farlo. La tennista è stata poi interrogata sulla sua strategia e ha evitato di fornire informazioni che potrebbero essere utili alle avversarie, preferendo mantenere un certo riserbo.

Aryna Sabalenka dopo la vittoria con Naomi Osaka a Madrid viene stuzzicata sui suoi punti di forza nei momenti difficili. La numero uno del mondo non vuole svelare le sue carte per agevolare le avversarie in ascolto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Signorini dimentica Brindani nell’addio a Chi, lui: “Dovrei esserne orgoglioso, ti ho preso quando eri a spasso”Umberto Brindani risponde all'editoriale d'addio di Signorini con tanto veleno: "Mi ha dimenticato di nuovo, ma per me è una medaglia". Iglesias accusa Oyarzabal nell’intervista: “Ha insultato mia moglie, ma non me l’ha detto in faccia”Scintille nel finale di Real Sociedad-Getafe: Juan Iglesias accusa duramente Mikel Oyarzabal in diretta tv. Approfondimenti e contenuti Si parla di: ATP Madrid 2026, il tabellone del Master 1000: Sinner batte Bonzi, al terzo turno Moller. Sabalenka si censura nell’intervista per non agevolare le avversarie a Madrid: Perché dovrei dirlo?Aryna Sabalenka dopo la vittoria con Naomi Osaka a Madrid viene stuzzicata sui suoi punti di forza nei momenti difficili ... fanpage.it WTA Madrid, Sabalenka: Sto ancora cercando il ritmo, ma quel rovescio è stato il colpo della mia vitaTennis - Interviste | La N.1 mondiale racconta l’adattamento non semplice alla terra in altura. Momento speciale: un rovescio a una mano vincente che secondo lei meriterebbe il commento di... Roger Fe ... ubitennis.com