Signorini dimentica Brindani nell'addio a Chi lui | Dovrei esserne orgoglioso ti ho preso quando eri a spasso

9 mar 2026

Signorini ha omesso di menzionare Brindani nel suo messaggio di addio a Chi, e quest’ultimo ha replicato con parole pungenti, affermando di essere stato dimenticato ancora una volta e commentando con ironia che per lui si tratta di una medaglia. La discussione tra i due giornalisti si è concentrata sulla mancata menzione e sulle reciproche dichiarazioni pubbliche.

Umberto Brindani risponde all'editoriale d'addio di Signorini con tanto veleno: "Mi ha dimenticato di nuovo, ma per me è una medaglia". Il direttore di Gente racconta tutta la storia dell'ascesa (e caduta) di Alfonso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Signorini dimentica Brindani nell’addio a Chi, lui risponde: “Ti ho preso quando eri a spasso”Umberto Brindani risponde all'editoriale d'addio di Signorini con tanto veleno: "Mi ha dimenticato di nuovo, ma per me è una medaglia".

“Sono stato io a portare Alfonso Signorini a Chi, poi mi licenziarono e lui non disse niente. Ora non mi ringrazia nel suo mieloso editoriale di dimissioni? Forse dovrei esserne orgoglioso”: così Umberto BrindaniIl direttore di Gente ricostruisce sui social i rapporti con l’ex direttore di Chi: dal momento in cui lo volle come vice al licenziamento improvviso...

