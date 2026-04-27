Sabalenka-Osaka | highlights Wta Madrid

La sfida tra Sabalenka e Osaka a Madrid si è conclusa con la vittoria della prima, dopo tre set combattuti. Nel primo parziale, Osaka ha messo in difficoltà la campionessa bielorussa, che però ha reagito nel secondo e nel terzo, chiudendo con un ace potente. La partita è stata segnata da scambi intensi e da una crescita nel gioco di Sabalenka, che ha portato a un risultato finale di 6-7, 6-3 e 6-2.

Sabalenka non molla mai. Un'ottima Osaka mette in difficoltà la campionessa bielorussa nel primo set, ma la "tigre" riesce a ribaltare la partita chiudendo il terzo parziale con un ace potentissimo (6-7 6-3 6-2). Gli highlights del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabalenka-Osaka: highlights Wta Madrid Sabalenka-Osaka: gli highlights | WTA 1000 Madrid Notizie correlate Madrid Open: Sabalenka e Osaka si sfidano, Darderi e Cobolli in campo? Cosa sapere Sabalenka e Osaka si sfidano a Madrid tra gli ottavi di finale femminili. Wta Miami, Sabalenka-Gauff: guarda gli highlightsAryna Sabalenka piega in 3 set (6-2 4-6 6-3) Coco Gauff nella finale Wta di Miami, che l'aveva battuta in finale allo scorso Roland Garros e bissa il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: WTA Indian Wells, ottavi: highlights Sabalenka-Osaka; Live Aryna Sabalenka - Naomi Osaka - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 27/04/2026; WTA Madrid: Sabalenka-Osaka, sfida di fuoco agli ottavi di finale. Eliminate Cristian e Kalinina; Paolini: Obiettivo del 2026 continuare a divertirmi. WTA Madrid: a Sabalenka la super sfida con Osaka. Avanzano anche Baptiste e Fernandez, rinascita PliskovaAryna Sabalenka rimonta Naomi Osaka e vola ai quarti di Madrid, dove affronta Hailey Baptiste. Prosegue il ritorno da favola di Pliskova ... ubitennis.com Sabalenka-Osaka: highlights Wta MadridAryna Sabalenka ai quarti di finale a Madrid: la n°1 del mondo ha sconfitto Naomi Osaka negli ottavi di finale con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2. Guarda gli HIGHLIGHTS ... sport.sky.it Sabalenka rimonta per la 150° vittoria nei WTA 1000 La numero 1 del mondo batte Naomi Osaka in rimonta e prosegue nella difesa al titolo, per lei è la vittoria numero 150 nei tornei WTA 1000, solo Azarenka (209) la supera tra le tenniste in attività. x.com IL GRAFFIO DI ARYNA Qualcuno avrà pensato di vedere Sabalenka cadere, ma quelle persone non avevano fatto i conti con la N.1 del mondo Aryna è riuscita a ribaltare il match contro Osaka, che aveva vinto il 1° set al tie-break. Ora è il momento dei qu - facebook.com facebook