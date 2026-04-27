Sabalenka-Osaka | highlights Wta Madrid

Da gazzetta.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra Sabalenka e Osaka a Madrid si è conclusa con la vittoria della prima, dopo tre set combattuti. Nel primo parziale, Osaka ha messo in difficoltà la campionessa bielorussa, che però ha reagito nel secondo e nel terzo, chiudendo con un ace potente. La partita è stata segnata da scambi intensi e da una crescita nel gioco di Sabalenka, che ha portato a un risultato finale di 6-7, 6-3 e 6-2.

Sabalenka non molla mai. Un'ottima Osaka mette in difficoltà la campionessa bielorussa nel primo set, ma la "tigre" riesce a ribaltare la partita chiudendo il terzo parziale con un ace potentissimo (6-7 6-3 6-2). Gli highlights del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sabalenka-Osaka: gli highlights | WTA 1000 Madrid

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