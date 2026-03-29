Wta Miami Sabalenka-Gauff | guarda gli highlights

Da gazzetta.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale del torneo WTA di Miami, Aryna Sabalenka ha sconfitto Coco Gauff in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6 e 6-3. La partita si è conclusa con la vittoria di Sabalenka, che ha conquistato il titolo dopo aver vinto due set e perso uno. Gli highlight della sfida sono disponibili online.

Aryna Sabalenka piega in 3 set (6-2 4-6 6-3) Coco Gauff nella finale Wta di Miami, che l'aveva battuta in finale allo scorso Roland Garros e bissa il trionfo in Florida di un anno fa, dopo aver conquistato anche Indian Wells. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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