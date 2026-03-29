Wta Miami Sabalenka-Gauff | guarda gli highlights

Nella finale del torneo WTA di Miami, Aryna Sabalenka ha sconfitto Coco Gauff in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6 e 6-3. La partita si è conclusa con la vittoria di Sabalenka, che ha conquistato il titolo dopo aver vinto due set e perso uno. Gli highlight della sfida sono disponibili online.

Aryna Sabalenka piega in 3 set (6-2 4-6 6-3) Coco Gauff nella finale Wta di Miami, che l'aveva battuta in finale allo scorso Roland Garros e bissa il trionfo in Florida di un anno fa, dopo aver conquistato anche Indian Wells. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wta Miami, Sabalenka-Gauff: guarda gli highlights Articoli correlati Leggi anche: Sabalenka batte Gauff e vince il Wta Miami 2026 WTA Miami 2026, Sabalenka doma Gauff e realizza il Sunshine DoubleIl miglior modo che i più forti hanno per confermare la propria supremazia è quello di aggiornare con costanza il libro dei record. Quarterfinals in Miami featuring Gauff, Sabalenka, Muchova and more | WTA Match Highlights Tutti gli aggiornamenti su Wta Miami Temi più discussi: Sabalenka trionfa a Miami e fa il Sunshine Double; Oltre la rete: Gauff a Miami... ma quanto mi ami?; Wta Miami 2026, Sabalenka batte Gauff e centra il Sunshine Double; Sabalenka si prende la rivincita su Gauff, vince Miami e centra il Sunshine Double. Sabalenka trionfa a Miami: la bielorussa batte Gauff in finale e centra il 'Sunshine Double'La bielorussa numero uno del mondo sfida per il titolo la statunitense (n. 4) sul cemento del Wta 1000 della Florida: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it WTA Miami: Gauff allunga la partita, ma Sabalenka completa il Sunshine Double11° titolo '1000 in carriera, 24esimo a livello WTA: Aryna Sabalenka batte Gauff e sigla la doppietta Indian Wells-Miami ... ubitennis.com ATP/WTA Miami, il programma di domenica 29 marzo: Errani/Paolini dalle 18:30. Sinner non prima delle 21 x.com Sara Errani e Jasmine Paolini centrano la loro prima finale al “Miami Open”, quarto Wta 1000 stagionale - facebook.com facebook