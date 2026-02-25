L' abolizione delle tasse d' imbarco fa volare Ryanair | 12 nuovi voli con 4 destinazioni aggiuntive

In estate si potranno raggiungere Breslavia, Manchester, Colonia e Catania. La compagnia aerea annuncia un incremento del 50% dei passeggeri Ryanair ha annunciato un operativo da record per l’estate 2026 negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini, incluse 9 nuove rotte (2 a Forlì, 3 a Parma e 4 a Rimini). Questa importante espansione, che prevede una crescita annua dei posti del 50%, segue la decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli dell’Emilia-Romagna come proposto dal Presidente De Pascale e supportato dal Parlamento italiano. In particolare, per quanto riguarda il “Federico Fellini”, le destinazioni della compagnia low cost salgono a 12 con l'aggiunta delle rotte per Breslavia, Manchester, Colonia e Catania. L'Emilia-Romagna è adesso la quinta regione italiana ad aver abolito questa tassa regressiva come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia per stimolare la crescita di traffico, turismo e occupazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Piccoli aeroporti, l'abolizione delle tasse d'imbarco potrebbe costare oltre 25 milioni alla RegioneL'eventuale abolizione delle tasse d'imbarco nei piccoli aeroporti potrebbe comportare un costo superiore ai 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.

