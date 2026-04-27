Runjaic sicuro nel post gara | A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita

Dopo la sfida tra Lazio e Udinese, l’allenatore del team ospite ha parlato ai microfoni di Dazn. Runjaic ha raccontato di essere andato da Sarri dopo il fischio finale per chiedere una sigaretta, aggiungendo di aver desiderato fumare anche lui dopo la partita. La squadra di casa ha concluso l’incontro con una vittoria, mentre l’allenatore straniero ha commentato alcuni aspetti della gara.

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