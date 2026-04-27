Formazioni ufficiali Lazio Udinese | le scelte di Sarri e Runjaic

Tra pochi minuti all’Olimpico si affrontano Lazio e Udinese nella partita che chiude la 34ª giornata di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da Maurizio Sarri e Kosta Runjaic, rispettivamente allenatori delle due squadre. Entrambi hanno scelto i propri titolari per questa sfida, che si svolge nel contesto della stagione in corso.

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