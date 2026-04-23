Run4Hope 2026 da Modena a Rubiera di corsa per battere la fibrosi cistica

Questa mattina, le strade di Modena sono state animate dalla sette tappa regionale della Run4Hope Massigen 2026, una corsa non competitiva che coinvolge diverse città italiane in staffette sincronizzate. L’evento, dedicato alla lotta contro la fibrosi cistica, ha visto partecipanti di diverse età correre tra Modena e Rubiera. La manifestazione si inserisce in una serie di tappe che attraversano vari territori del paese, con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi.

La solidarietà ha attraversato questa mattina le strade del capoluogo modenese grazie alla settima tappa regionale della Run4Hope Massigen 2026, il giro d'Italia podistico non competitivo strutturato in una serie di staffette sincrone. Alle ore 11, il piazzale antistante l'Accademia Militare in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate VIDEO| "In corsa" contro la fibrosi cistica: la catena di solidarietà "Run4Hope 2026" in piazza della MarinaHa fatto tappa anche in piazza della Marina la staffetta di solidarietà “Run4Hope 2026” promossa dall’omonima fondazione per la ricerca sulla fibrosi... Run4Hope Massigen, a Palermo gara di solidarietà a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cisticaTorna in Sicilia la Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale che si svolge in contemporanea in venti regioni dal 18 al 26 aprile. Contenuti di approfondimento VIDEO| In corsa contro la fibrosi cistica: la catena di solidarietà Run4Hope 2026 in piazza della MarinaIl piazzale antistante la capitaneria di porto ha ospitato la cerimonia simbolica del passaggio di testimone dell'iniziativa organizzata dall'omonima fondazione per sensibilizzare al problema. Ad acco ... ilpescara.it Run4Hope 2026 parte da Trieste: sabato 18 aprile la staffetta solidale per la ricerca sulla fibrosi cisticaSabato 18 aprile prende avvio da Trieste la prima tappa della Run4Hope 2026, la staffetta solidale che attraversa l’Italia e coinvolge territori, comunità e realtà associative in un progetto condiviso ... triestecafe.it