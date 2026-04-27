Rugby San Benedetto | podio storico in Serie A e futuro incerto

L'Unione Rugby San Benedetto ha concluso la stagione di Serie A raggiungendo un podio storico, posizionandosi terza nella classifica finale. La squadra ha ottenuto risultati che hanno permesso di salire sul terzo gradino del podio, segnando un record per il club. Tuttavia, il futuro del team resta incerto, con questioni legate alla prossima stagione ancora da definire.

? Cosa sapere L'Unione Rugby San Benedetto conquista il terzo posto nella classifica finale della Serie A.. Il tecnico Leandro Lobrauco valuta la permanenza in club per motivi di natura familiare.. L’Unione Rugby San Benedetto chiude la propria prima storica stagione in Serie A con un terzo posto nella classifica finale, nonostante il recente ko subito a Bagnoli contro gli Amatori Napoli Rugby. La prestazione degli atleti del presidente Edoardo Spinozzi a Napoli non ha scalfito i risultati ottenuti durante l’intero percorso agonistico. Il piazzamento sul podio della massima serie era stato infatti blindato già nella settimana precedente, quando la squadra aveva ottenuto una vittoria netta contro L’Aquila Rugby.🔗 Leggi su Ameve.eu

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