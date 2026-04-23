Addio al settimanale storico? Il futuro incerto dopo Signorini

Il futuro del settimanale storico sembra essere in bilico dopo che l'attuale direttore ha annunciato il suo addio. Marina Berlusconi sta considerando la possibilità di chiudere la pubblicazione, suscitando attenzione tra i lettori e gli addetti ai lavori. La decisione sulla sorte del giornale potrebbe essere comunicata prossimamente, mentre il personale si prepara a eventuali cambiamenti. La questione resta aperta e al centro di discussioni nel mondo dell’editoria italiana.

? Cosa sapere Marina Berlusconi valuta la chiusura del settimanale Chi dopo l'addio di Alfonso Signorini.. Mondadori punta sul mercato librario per contrastare il calo delle vendite della carta stampata.. A Segrate, nei corridoi della Mondadori, si respira un’aria di cambiamento radicale mentre Marina Berlusconi valuta la possibile chiusura del settimanale Chi, dopo l’addio di Alfonso Signorini alla direzione editoriale avvenuto lo scorso marzo. La decisione di lasciare il comando di Chi non sarebbe stata una fuga dalle polemiche scaturite dalle parole di Fabrizio Corona, ma una scelta meditata da tempo per iniziare un nuovo capitolo personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al settimanale storico? Il futuro incerto dopo Signorini Notizie correlate Il settimanale Chi verso la chiusura: indiscrezioni sul futuro del magazine dopo lo scandalo SignoriniABBONATI A DAYITALIANEWS Voci insistenti negli ambienti Mondadori Il settimanale di gossip Chi potrebbe essere vicino alla chiusura. Il settimanale Chi verso la chiusura dopo lo scandalo Signorini: “Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libri”È Lettera 43 a lanciare l'indiscrezione secondo la quale in quel di Mondadori si starebbe pensando di chiudere il settimanale Chi dopo lo scandalo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Addio a Claudio Ferrero, storico membro della Protezione Civile di Vicoforte; Addio a Fiorenzo Capomaggi, storico dirigente dell’Anzio Baseball che credeva fortemente nei giovani; Addio a don Giorgio Burdisso, storico parroco a Farigliano; Addio al web storico | chiude la redazione dopo 26 anni di attività. Il settimanale Chi verso la chiusura, l’indiscrezione sulla scelta di Marina BerlusconiIl settimanale Chi verso la chiusura: pesano il calo delle copie, la crisi della carta stampata e l’addio di Alfonso Signorini ... dilei.it #Ranieri, addio alla #Roma Si attende il comunicato ufficiale - facebook.com facebook Addio a Biagio De Giovanni: il filosofo politico che fondò l'école barisienne x.com