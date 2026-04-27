Il segretario di Stato ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono soddisfatti della posizione dell’Iran sullo Stretto di Hormuz. Durante un’intervista, ha spiegato che se l’Iran pensa di mantenere il controllo della zona, questo non comporta la riapertura dello stretto. La comunicazione si inserisce in un quadro di tensione tra le due parti riguardo alle attività nel tratto di mare strategico.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato a Fox che la posizione dell'Iran sullo Stretto di Hormuz non soddisfa le richieste degli Stati Uniti. "Se ciò che intendono per aprire gli stretti è 'sì, gli stretti sono aperti a condizione che vi coordiniate con l'Iran, otteniate il nostro permesso o vi faremo saltare in aria e ci pagherete', questo non significa aprire gli stretti", ha detto Rubio in un'intervista. "Non possono normalizzare - né possiamo tollerare che cerchino di normalizzare - un sistema in cui gli iraniani decidono chi può usare una via navigabile internazionale e quanto bisogna pagare per usarla", ha affermato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubio, 'se Iran pensa di tenere controllo di Hormuz, non significa riaprirlo'

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