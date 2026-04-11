Secondo quanto riportato dal New York Times, l’Iran non sarebbe in grado di riaprire completamente lo Stretto di Hormuz. La difficoltà principale risiederebbe nella localizzazione delle mine navali presenti nella zona, che renderebbe complesso il ripristino della navigazione. La presenza di mine senza una mappatura accurata rappresenterebbe un ostacolo significativo per il riapertura dello stretto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mine navali senza mappatura: un ostacolo critico. Secondo fonti riportate dal New York Times, l’Iran non sarebbe attualmente in grado di riaprire completamente lo Stretto di Hormuz. Il motivo principale risiede nell’impossibilità di localizzare e rimuovere con precisione tutte le mine navali posizionate nell’area. Le mine sarebbero state collocate utilizzando piccole imbarcazioni, ma senza una registrazione accurata delle loro posizioni. Questo approccio ha generato una situazione complessa: la mancanza di una mappa dettagliata rende estremamente difficile sia il tracciamento sia le operazioni di bonifica, aumentando i rischi per la navigazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stretto di Hormuz: l’Iran non sarebbe in grado di riaprirlo per la difficoltà di localizzare le mine

Nyt: “L’Iran non può riaprire Hormuz perché non riesce a localizzare le mine posate nello Stretto”Roma, 11 aprile 2026 - L'Iran non è stato in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz a un maggiore traffico marittimo perché non riesce a localizzare...

Iran, Nyt: “Teheran non può riaprire Hormuz perché non riesce a localizzare le mine”(Adnkronos) – L’Iran non sarebbe in grado di riaprire completamente lo Stretto di Hormuz perché non riesce a localizzare o rimuovere tutte le mine...

Temi più discussi: Iran sfida l'ultimatum Usa per riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump minaccia attacchi devastanti; Dopo i raid israeliani sul Libano, l'Iran annuncia una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz. Trump: Una scaramuccia, va tutto bene; La crisi passa dallo Stretto di Hormuz: l’impatto sulle nostre bollette; Come funzionerebbe il pedaggio dell'Iran al casello di Hormuz? Rispetta il diritto internazionale? E quanto costerebbe all'Italia?.

Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it

Cosa sta succedendo con lo stretto di HormuzLa riapertura dello stretto di Hormuz al passaggio sicuro delle navi era una delle condizioni principali (se non la condizione principale) dell’ accordo di cessate il fuoco raggiunto tra gli Stati ... ilpost.it

Riflettori puntati sullo Stretto di Hormuz: i rischi - facebook.com facebook

Tregua #Usa- #Iran ma le petroliere restano bloccate nello Stretto di #Hormuz . La maggiore potenza militare mondiale non riesce ad aprirlo, ecco perché - #IranWar x.com