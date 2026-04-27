Ruba un pick-up e resiste all' arresto bloccato dai Carabinieri e condannato a un anno

Un uomo ha rubato un pick-up e ha opposto resistenza durante l'arresto. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, riuscendo a bloccare il veicolo e a fermare il responsabile. Dopo le verifiche, è stato condannato a un anno di reclusione. L’episodio si è verificato in un’area cittadina, dove le pattuglie hanno agito con prontezza per impedire che il furto proseguisse.

Un furto di un veicolo commerciale sventato in flagranza grazie al tempestivo dispiegamento delle pattuglie sul territorio. È il bilancio dell'operazione condotta nella mattinata dello scorso 16 aprile dai Carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano (Frosinone) che ha portato all'arresto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Diffama i carabinieri. Condannato a un anno Firenze, extracomunitario ruba la borsa a una turista: inseguito e bloccato dal marito e dai passanti (video)Le immagini dell’immigrato per terra, bloccato dai passanti capeggiati dal marito della turista derubata della borsa, stanno facendo il giro del web. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Se anche l’America si piega all’auto elettrica; Pick up travolge Lamborghini, la conducente distratta schiaccia la supercar: nel video l'acrobazia da monster truck. Le risposte ai dubbi più comuni1. È vero che i pick-up non possono essere acquistati da privati? No, non è vero. Non esiste alcuna legge che impedisca ai privati l’acquisto - e quindi l’intestazione - di un pick-up. 2. È vero che i ... quattroruote.it