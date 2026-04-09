La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva a un anno di reclusione per diffamazione nei confronti di un uomo di 37 anni. La decisione riguarda un procedimento legale avviato dopo che l’imputato aveva rivolto accuse diffamatorie nei confronti dei carabinieri. La sentenza rappresenta la conclusione di un procedimento giudiziario iniziato con un procedimento di primo grado e confermato in appello.

Un anno di reclusione per diffamazione. La Corte di Cassazione ha mandato definitiva la condanna a carico di Allija Zuka, 37 anni. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso dell’imputato contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pisa. Si tratta del processo bis su questa vicenda. I giudici di secondo grado hanno infatti giudicato in sede di rinvio a seguito dell’annullamento, da parte della quinta sezione della Cassazione, della precedente sentenza d’appello del 2020 da altra sezione della medesima corte. La sentenza rescindente riguardava – viene spiegato – il trattamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diffama i carabinieri. Condannato a un anno

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