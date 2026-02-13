Firenze extracomunitario ruba la borsa a una turista | inseguito e bloccato dal marito e dai passanti video

Un uomo straniero ha rubato la borsa a una turista a Firenze, e il furto è finito con il suo inseguimento e blocco da parte del marito della vittima e di alcuni passanti. Le riprese mostrano l’uomo a terra, circondato da persone che lo hanno fermato subito dopo l’episodio. Un video diffuso online mostra chiaramente la scena e le persone coinvolte.

Le immagini dell'immigrato per terra, bloccato dai passanti capeggiati dal marito della turista derubata della borsa, stanno facendo il giro del web. Se l'è vista davvero brutta l'extracomunitario, probabilmente di origine nordafricana, che ieri è entrato in azione nel centro di Firenze. Ha rubato lo zaino a una turista, ma dopo essere stato inseguito e bloccato dal marito di lei ha rischiato di essere linciato dalla folla. A due passi dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze, in via Nazionale, a poche centinaia di metri dal centro, l'uomo ha sottratto con la forza lo zaino a una turista, consegnandolo ad un complice che poi si è dato alla fuga. L'uomo, un cittadino straniero, ha rischiato di essere linciato: è stato preso e portato via dai Carabinieri. Nella Firenze del PD, una delle città più insicure d'Italia, i cittadini sono esasperati!