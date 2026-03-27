Non può avvicinarsi all’ex sorpreso in casa della donna si cala dal balcone

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Latina e sottoposto agli arresti domiciliari con un dispositivo di controllo elettronico. Secondo quanto riferito, l’uomo non avrebbe potuto avvicinarsi all’ex compagna, ma è stato sorpreso nella sua abitazione, costringendolo a calarsi dal balcone per uscire. La vicenda riguarda un episodio di violazione delle restrizioni impostate dalla legge.

E’ solo l’ultima delle violazioni delle prescrizioni da parte dell’uomo di 40 anni che, già indagato per i maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, è stato arrestato Arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico per un uomo di 40 anni arrestato dai carabinieri a Latina. I militari nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura, nei confronti del 40enne già indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi nel 2025 proprio ai danni della ex compagna. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Non può avvicinarsi all’ex, sorpreso in casa della donna si cala dal balcone Articoli correlati Donna si getta dal balcone per fuggire dal compagno: «Lui l'aveva accoltellata»Una donna di 44 anni si è gettata dal balcone di casa, situato al primo piano di un'abitazione di Ventimiglia, per sfuggire all'uomo con cui viveva... Ventimiglia, aggredita dal marito con una lama: donna si lancia dal balconeHa riportato un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani la donna di 44 anni che questa mattina è stata aggredita dal marito all’interno di... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Tutti gli aggiornamenti su Non può avvicinarsi all'ex sorpreso in... Temi più discussi: Sassari, revocati i domiciliari al dj accusato di violenza sessuale: ma non può avvicinarsi alla presunta vittima; Non può avvicinarsi al figlio: va a scuola. Condannata; Ti uccido, sarà meglio che ti compri una bara: braccialetto all'ex convivente stalker; Abusi su una dodicenne. Molestata e palpeggiata. Indagato l’amico di famiglia. Non può avvicinarsi alla madre e invece torna a casa: arrestato un 30enne a FermoFERMO – Nonostante fosse sottoposto a divieto di avvicinamento alla madre e al controllo tramite braccialetto elettronico, è tornato nell’abitazione della donna dando origine a un acceso diverbio. Per ... corriereadriatico.it Non può avvicinarsi al figlio: va a scuola. CondannataUna donna era stata arrestata nel dicembre scorso per aver violato il divieto di avvicinarsi al figlio, recandosi a scuola la ... msn.com Con l’avvicinarsi della Pasqua, oggi Domagoj Bradaric, Andrej Popovic e Federica Anghileri, insieme ai volontari di ABEO, hanno fatto visita ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Borgo Trento, portando uova di cioccolato e tant - facebook.com facebook Gazzetta: “Manu Konè è l’obiettivo principale dell’Inter per l’estate. Davide #Frattesi può essere il “facilitatore”. L’Inter lo valuta 30 milioni di euro. Per il francese in ogni modo l’Inter potrà sfondare il muro dei 40 milioni e magari avvicinarsi anche ai 50, a determ x.com