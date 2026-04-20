Ruba tutto quello che può da Tigotà poi spinge a terra la cassiera per scappare

Un uomo di 34 anni di origine tunisina è stato arrestato a Brescia dopo aver tentato di rubare diversi articoli in un negozio del centro. Dopo aver arraffato merce, ha spinto a terra la cassiera nel tentativo di fuggire. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato dell’uomo, che era stato sorpreso durante il tentativo di furto nel punto vendita di Corso Mameli.

È finita con un arresto la fuga di un 34enne tunisino sorpreso a rubare in un negozio del centro. È quanto avvenuto nei giorni scorsi a Brescia, all’interno del punto vendita Tigotà di Corso Mameli. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata la segnalazione della direttrice del.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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