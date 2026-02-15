Reggio Emilia supera Venezia nel finale grazie a Caupain e Barford

Reggio Emilia ha vinto contro Venezia grazie ai canestri decisivi di Caupain e Barford negli ultimi secondi. La partita si è conclusa con un punteggio di 81-79, dopo una gara molto combattuta. I padroni di casa hanno provato a rimontare fino all’ultimo secondo, ma gli ospiti sono riusciti a mantenere il vantaggio. La sfida si è giocata al Taliercio, davanti a un pubblico in fermento.

La sfida tra rey er venezia e reggio emilia al taliercio si è chiusa con una vittoria degli ospiti per 81-79, una contesa decisa da una gara combattuta punto a punto e da un dominio a rimbalzo degli emiliani. I protagonisti principali della serata hanno offerto duelli individuali tra talento offensivo e solidità difensiva, con la differenza che ha fatto emergere la capacità di reagire nei momenti chiave. La Reyer parte a tutta vitesse, tornando in doppia cifra di vantaggio in breve tempo grazie a Parks e Tessitori, portando il punteggio sul 12-4 al 3'. Priftis adatta subito la difesa per contenere le fiammate avversarie.