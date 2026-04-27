Rosi torna a casa | la gattina salvata dalla violenza ritrova la

Una gattina di nome Rosi è tornata a casa dopo aver subito violenza e aver ricevuto cure a Roma. L’attivista Pierluigi ha accolto la felina, che ora si trova sotto il monitoraggio veterinario coordinato dalla LNDC Animal Protection. La gattina era stata trovata in condizioni critiche e ha ricevuto assistenza medica prima di poter fare ritorno tra le mura domestiche.

? Cosa sapere L'attivista Pierluigi ha accolto in casa la gattina Rosi dopo le cure a Roma.. La LNDC Animal Protection coordina il monitoraggio veterinario per il recupero della felina.. L’attivista abruzzese Pierluigi ha accolto in casa la gattina Rosi oggi, ponendo fine al lungo periodo di convalescenza iniziato lo scorso mese dopo la brutale aggressione subita a Roma. La piccola felina, che ha attirato l’attenzione di cittadini e professionisti in tutta Italia per il trauma subito, ha lasciato finalmente la struttura veterinaria dove era ricoverata. Il percorso di guarigione è stato caratterizzato da una serie di piccoli traguardi quotidiani necessari per superare le ferite fisiche e lo shock psicologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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