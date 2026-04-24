La gattina Rosi stuprata a Tor Tre Teste è stata dimessa | è a casa con la sua nuova famiglia

Una gattina che era stata trovata in condizioni critiche vicino al Parco di Tor Tre Teste è stata dimessa dalla clinica veterinaria. Ora si trova in casa con una nuova famiglia, dopo aver ricevuto le cure necessarie. La piccola animale aveva subito un episodio di violenza, ma al momento si trova in un ambiente tranquillo e protetto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tutela degli animali nella zona.

Lieto fine per la gattina Rosi, stuprata vicino al Parco di Tor Tre teste. Sta bene, dimessa dalla clinica veterinaria ha una nuova famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: La gattina Rosi stuprata a Tor Tre Teste a Roma "ha ripreso a mangiare", depositato un esposto in Procura Gattina stuprata nel parco di Tor Tre Teste a Roma: Rosi non mangia, ha un’infezione diffusaLa gattina Rosi stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma è ancora molto grave e in prognosi riservata. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Uccide un gatto nel parco e cerca di cucinarlo, choc a Sarzana. L'uomo è stato denunciato; Dal canile al red carpet: a Villa Borghese sfilano i cani in cerca di casa; Gattina stuprata in strada a Roma, l'appello per la piccola Rosi: Violenza atroce, chi ha ha visto parli. La gattina Rosi stuprata a Tor Tre Teste è stata dimessa: è a casa con la sua nuova famigliaÈ stata dimessa ed è tornata a casa con il suo nuovo proprietario, un volontario. Lieto fine per la gattina Rosi, dopo un tremendo incubo una vita felice la aspetta, rosea come il suo nome. Dopo un me ... fanpage.it Le condizioni della gattina Rosi stuprata a Roma: Tor Tre Teste si mobilita per una manifestazioneRitrovata in condizioni critiche nel quartiere romano Tor Tre Teste dopo gravi violenze: la gattina Rosi è ricoverata e sotto costante osservazione veterinaria mentre proseguono le indagini per indivi ... notizie.it TOR TRE TESTE con due risultati su tre per volare in semifinale ma l'Ostiamare sogna il colpaccio: all'ultimo turno si decide il primato nel di #Under15 Elite - facebook.com facebook