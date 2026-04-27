Domenica 3 maggio a Romentino si terrà un evento dedicato al vintage, con musica swing e la presenza di maggiolini d’epoca. L’appuntamento si svolgerà in piazza San Giovanni e prevede un mercatino con oggetti di seconda mano, oltre a giochi tradizionali rivolti alle famiglie. La manifestazione si propone di offrire un’occasione per riscoprire atmosfere del passato attraverso musica, esposizioni e attività per tutte le età.

? Cosa sapere Vintage party con musica swing e maggiolini a Romentino domenica 3 maggio.. L'evento in piazza San Giovanni propone mercatino e giochi tradizionali per le famiglie.. Domenica 3 maggio, dalle ore 11 alle 18, il centro di Romentino si trasformerà nel cuore pulsante di un’atmosfera d’altri tempi grazie al Vintage party che animerà la piazza San Giovanni e le vie limitrofe. L’appuntamento promette di far battere il tempo ai residenti e ai visitatori, offrendo una giornata interamente dedicata al recupero della memoria collettiva attraverso diverse attività. Tra i protagonisti dell’evento figurano i ballerini swing, che porteranno ritmo nelle piazze, insieme a un’esposizione dedicata ai classici modelli Volkswagen e ai celebri maggiolini d’epoca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rompentino riaccende il passato: swing, maggiolini e mercatini

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