Hai i maggiolini in casa? Sono innocui ma impara a riconoscerli

Con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature tra aprile e giugno, nelle case si possono trovare insetti bruni che volano rumorosamente e in modo poco agile verso le abitazioni al tramonto. Tra questi, ci sono i maggiolini, considerati innocui, ma che spesso attirano l’attenzione per la loro presenza. È importante saperli riconoscere per evitare confusione con altri insetti.

Con l’arrivo della primavera e il riscaldarsi delle temperature tra aprile e giugno, è comune assistere alla comparsa di insetti bruni che volano in modo rumoroso e goffo verso le abitazioni al tramonto. Si tratta dei maggiolini, coleotteri appartenenti alla famiglia degli scarabeidi che, nonostante l’impatto visivo e sonoro, non rappresentano alcun pericolo per l’uomo o gli animali domestici. La loro presenza nelle case è quasi sempre frutto di un errore di orientamento causato dalle luci artificiali, un fenomeno temporaneo che svanisce naturalmente nell’arco di poche settimane. Il maggiolino (scientificamente noto spesso come Melolontha ) è un coleottero di dimensioni considerevoli, che variano solitamente tra i 2 e i 3 centimetri. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Hai i maggiolini in casa? Sono innocui, ma impara a riconoscerli Articoli correlati Maggiolini in casa in primavera: come distinguerli dagli altri coleotteri e cosa li attira in casaIn primavera i maggiolini, coleotteri goffi e innocui, possono talvolta entrare in casa, disorientati dalle luci artificiali. Leggi anche: Renzi e il melanoma: “Non mi sono spaventato, ma fa effetto sentirsi dire ‘Hai un tumore’”