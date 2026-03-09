Romina Power ha commentato il caso della famiglia nel bosco, affermando che lei e Al Bano si consideravano simili a loro. La cantante ha espresso il suo punto di vista sulla situazione, intervenendo pubblicamente per difendere i legami familiari in un contesto che ha attirato molta attenzione. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge l’opinione pubblica e le istituzioni.

Anche Romina Power ha voluto dire la sua sulla famiglia nel bosco, uno dei casi più discussi in Italia negli ultimi mesi. Con un lungo post su Instagram, l’artista 74enne, da anni residente in Puglia, ha espresso la propria solidarietà a Catherine Birminghan, la mamma separata dai suoi tre figli dal Tribunale per i Minori dell’Aquila. E facendo un paragone ha tirato in ballo anche l’ex marito Al Bano Carrisi, dal quale ha avuto quattro eredi. Le parole di Romina Power sulla famiglia nel bosco. “Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia – ha scritto Romina Power –. Negli anni ‘60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco, solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Romina Power difende la famiglia nel bosco: “Io e Al Bano eravamo come loro”. L’appello alle istituzioni

