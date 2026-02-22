Perché è finita tra Al Bano e Romina Power? Fumava quella robaccia marijuana anche quattro volte al giorno

Al Bano ha smesso di condividere la vita con Romina Power a causa di problemi legati al suo uso di marijuana, che fumava fino a quattro volte al giorno. La scelta ha contribuito a creare tensioni nella coppia, che aveva iniziato il loro matrimonio negli anni Settanta. La loro storia si è conclusa ufficialmente nel 2012, dopo anni di alti e bassi, segnati anche dalla perdita della figlia Ylenia nel 1993. La decisione finale ha cambiato per sempre il percorso di entrambi.

Un matrimonio quello tra Al Bano e Romina Power iniziato negli anni Settanta, interrotto di fatto nel 1999, dopo la scomparsa della figlia primogenita Ylenia a New Orleans, tra il 31 dicembre 1993 e l’1 gennaio 1994, e chiuso formalmente con il divorzio nel 2012. «Beh, senti, è durata trent’anni, ma trent’anni che dormivamo nello stesso letto, facevamo tutti i viaggi insieme, stavamo insieme nella stessa casa, dalla mattina alla sera, tutti i giorni ». Non meno netta la riflessione sul concetto stesso di coppia duratura, affidata a una pungente dichiarazione: « Io quando mi dicono, ah, i miei genitori sono insieme da cinquant’anni, dico, mamma mia, poveracci, come fanno? L’idea di stare con una persona a cinquant’anni o a sessant’anni per me è un incubo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Romina Power punge Al Bano: ‘Rapporti buoni, perché non ci vediamo mai’, la stoccata sul ritocchinoRomina Power torna a parlare di Al Bano durante l'intervista a Verissimo, utilizzando il suo nuovo libro, *Pensieri profondamente semplici*, come punto di partenza.

Romina Power, ospite di Verissimo, si è raccontata tra ricordi, momenti felici e difficoltà. Al centro l'amore per Al Bano, ancora importanteRomina Power, ospite a Verissimo, ha condiviso momenti di vita, ricordi e emozioni, parlando del suo amore per Al Bano, della famiglia e delle sfide affrontate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Matrimonio a prima vista 16 : la scelta finale è una sconfitta per tutti. Inclusi gli esperti; Matrimonio a prima vista e poi... com'è finita l'edizione 2026; Cindy Crawford fa 60 e svela perché è finito il matrimonio con Richard Gere; Esclusivo: Sono la regina delle cornute. Ora con Keita è finita per sempre - Gabriele Parpiglia.

Ecco perché è finita tra Rihanna e BenzemaLa finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si avvicina e il clima di tensione per la sfida del prossimo 3 giugno ha coinvolto anche Rihanna. Perché? Il Don Balon Rosa, una testata ... 105.net

Elodie e Andrea Iannone, ecco perché è finita: svelati i retroscenaElodie e la ballerina Franceska Nuredini sono ormai inseparabili e la loro ‘amicizia speciale’ si consolida ogni giorno di più. La bionda Franceska trascorre infatti sempre più tempo nella lussuosa ... comingsoon.it

Romina Power: «Ylenia era un sole, dopo la scomparsa mi chiamò solo Sophia Loren. Vivo scalza tutto l'anno» - facebook.com facebook