Brindisi accusa | estorsione con metodo mafioso tre arrestati e un irreperibile Polizia

A Brindisi, tre persone sono state arrestate con l'accusa di estorsione con metodo mafioso, mentre una quarta persona è irreperibile. Tra gli arrestati c'è un uomo di 35 anni, residente a Tuturano, che in passato ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale e aveva annunciato la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative. La polizia ha condotto le operazioni e sta attualmente seguendo le indagini.

Uno degli arrestati è un volto noto della politica brindisina. Si tratta del 35enne Pietro Guadalupi, residente a Tuturano, frazione di Brindisi, ex presidente del consiglio comunale, in lizza per la candidatura a sindaco di Brindisi, in occasione delle amministrative del 2023. Sottoposti a misura cautelare anche altri due tuturanesi. Si tratta di Adriano Vitale, 58 anni, e Mauro Iaia, 41 anni. Un quarto destinatario dell'ordinanza, residente a San Pietro Vernotico, risulta irreperibile. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Brindisi, accusa: estorsione con metodo mafioso, tre arrestati e un irreperibile Polizia Articoli correlati Estorsione con metodo mafioso in Brianza: arrestati due uominiOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai... Brindisi, estorsione col metodo mafioso: quattro arresti, c'è anche l'ex presidente del Consiglio GuadalupiTre arresti nella frazione di Tuturano a Brindisi con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso questa mattina i poliziotti della squadra... Tutti gli aggiornamenti su Brindisi accusa estorsione con metodo... Temi più discussi: Taranto, minaccia madre e sorella per avere denaro: arrestato 65enne - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Fasano Continua contro Martucci: L’accusa di estorsione è di una gravità assoluta; Minaccia madre e sorella per soldi, arrestato 65enne a Taranto: in carcere con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Brindisi, estorsione col metodo mafioso: quattro arresti, c'è anche l'ex presidente del Consiglio GuadalupiTre arresti nella frazione di Tuturano a Brindisi con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso questa mattina i poliziotti della ... msn.com Brindisi, estorsioni con metodo mafioso: nove indagati, in carcere ex presidente del Consiglio comunalePietro Guadalupi è accusato di aver avuto rapporti con alcuni pregiudicati di Tuturano. Quattro misure cautelari ma c'è una persona tutt'ora irreperibile ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pietro Guadalupi, ex presidente del consiglio comunale di #Brindisi, ad un passo dalla candidatura a sindaco per il centrodestra nel 2023, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore. Il - facebook.com facebook Brindisi, estorsioni con metodo mafioso: arrestato ex presidente del Consiglio comunale x.com