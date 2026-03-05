In carcere per usura con metodo mafioso | l' indagato si presenta davanti al gip

Un uomo di 54 anni di Mesagne è stato ascoltato dal gip in tribunale. L'indagato è accusato di aver commesso reati di usura con l'aggravante del metodo mafioso. Durante l'interrogatorio, ha risposto alle domande poste dal giudice, senza fornire dichiarazioni aggiuntive. La vicenda riguarda un procedimento penale in cui sono coinvolti questi capi d'accusa.

Sottoposto a interrogatorio di garanzia il 54enne di Mesagne accusato di aver taglieggiato delle persone, pretendendo tassi fino al 192 percento MESAGNE - Ha risposto alle domande del gip, Marcello Stranieri, il 54enne di Mesagne accusato con l'accusa di usura, aggravata dal metodo mafioso. L'uomo, difeso dall'avvocato Ladislao Massari, nella giornata di ieri (mercoledì 4 marzo) si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. L'indagato è recluso in carcere dalla mattina del 3 marzo, quando nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare.