Roma stop ai virus | multe fino a 500 euro crea focolai

A Roma il sindaco ha firmato un'ordinanza che prevede multe fino a 500 euro per chi non adotta misure di prevenzione contro i virus Zika, Dengue e West Nile. La misura arriva in risposta alla diffusione di questi virus, che hanno portato alla creazione di focolai nella città. L'ordinanza mira a contenere il problema e a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di adottare comportamenti preventivi.

? Cosa sapere Il sindaco Gualtieri firma a Roma l'ordinanza contro i virus Zika, Dengue e West Nile.. Le sanzioni per la mancata manutenzione di balconi e cantieri raggiungono i 500 euro.. A Roma il sindaco Gualtieri ha firmato un’ordinanza che impone nuovi obblighi e sanzioni per contrastare la diffusione di virus come Zika, Chikungunya, Dengue e West Nile con l’avvicinarsi delle temperature calde. Il provvedimento del Campidoglio punta a colpire alla radice il problema della proliferazione dei vettori nelle aree urbane, concentrando l’attenzione sulla gestione degli spazi privati dove si accumulano le larve. La strategia amministrativa si muove su due binari paralleli: da un lato la regolamentazione dei comportamenti individuali e condominiali, dall’altro l’intervento diretto delle autorità sulle infrastrutture pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, stop ai virus: multe fino a 500 euro crea focolai Notizie correlate Capri dice stop agli "assalti" ai turisti con l'ordinanza anti petulanza: multe fino a 500 euroA Capri scatta la linea dura contro chi importuna i turisti con proposte insistenti di servizi e attività. Leggi anche: Stop alla prostituzione su strada: ordinanza del sindaco e multe fino a 500 euro