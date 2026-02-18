Juventus sospiro Bremer | escluse lesioni ma resta il dubbio Roma

La Juventus ha ricevuto buone notizie su Bremer, che ha lasciato lo stadio senza lesioni evidenti dopo la sconfitta contro il Galatasaray. La risonanza magnetica ha escluso danni muscolari, ma il difensore resta in dubbio per la prossima partita di campionato. I medici hanno comunque confermato che non ci sono fratture o traumi gravi. La squadra si prepara a recuperare il giocatore, mentre il tecnico valuta le alternative per la difesa. La sfida contro la Roma si avvicina, e la rosa si fa più corta.

Sospiro di sollievo in casa Juventus dopo il tracollo per 5-2 subito contro il Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League. Gli esami strumentali effettuati presso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari alla coscia destra per Gleison Bremer, uscito anzitempo al minuto 34 della sfida europea. Il centrale brasiliano ha riportato un semplice risentimento al flessore che non richiederà stop prolungati, permettendo allo staff medico una gestione quotidiana del dolore. L'obiettivo dello staff tecnico bianconero è recuperare il pilastro difensivo già per il return match contro i turchi del 25 febbraio, fondamentale per ribaltare il pesante passivo dell'andata.