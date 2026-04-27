Roma sequestrato The Sanctuary al Colosseo | capienza tripla rispetto al limite

A Roma, un locale situato nei pressi del Colosseo è stato sottoposto a sequestro. Durante l’intervento sono stati riscontrati spazi esterni trasformati in ambienti di tipo residenziale, uscite di sicurezza ostruite e interventi non autorizzati riguardanti la destinazione d’uso. La struttura aveva una capacità di ospitare un numero di persone superiore di tre volte rispetto al limite consentito dalle normative vigenti.

Roma, 27 aprile 2026 – Spazi esterni trasformati in salotti chic, uscite di sicurezza ostruite e modifiche fai da te di destinazione d’uso. La polizia ha sequestrato The Sanctuary, locale in della movida capitolina all’ombra del Colosseo. Nel corso degli accertamenti delle polizia amministrativa della questura di Roma sono emerse diffuse irregolarità finalizzate ad ampliarne la capienza e a potenziarne l’impatto scenografico, in violazione delle prescrizioni normative e a discapito degli standard minimi di sicurezza. Il locale era articolato in due distinti ambienti, uno usato per serate danzanti, l’altro come ristorante in stile beach club. Entrambi gli ambienti sono gestiti da una società, titolare di un’unica licenza per attività di somministrazione e trattenimenti danzanti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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