Sequestrato locale notturno | 300 persone in più rispetto ai limiti e carenze sulla sicurezza

I carabinieri di Genova hanno sequestrato un locale notturno nel quartiere di San Teodoro, dove erano presenti circa 300 persone in più rispetto alla capienza massima consentita. Durante i controlli sono state riscontrate anche gravi carenze legate alla sicurezza, che hanno portato alla misura di sequestro. L’intervento è avvenuto a seguito di verifiche sulla presenza di persone e sulle condizioni del locale.

Trecento persone oltre la capienza massima consentita e gravi carenze sul fronte della sicurezza: per questo i carabinieri del comando provinciale di Genova disposto il sequestro di un locale notturno del quartiere di San Teodoro. Proseguono così i controlli delle forze dell'ordine, intensificati.