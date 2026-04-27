Roma punto di rottura con il passato | il futuro si chiama Gasperini

Roma ha concluso un periodo difficile grazie a una vittoria contro un Bologna che ha mostrato molte lacune. La squadra ha dimostrato solidità e ha superato le difficoltà di un inverno complicato, segnando un punto di svolta. La partita ha confermato la volontà di cambiare rotta e di guardare avanti con fiducia. La squadra ora si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida di Gasperini.

Nel successo esterno contro un Bologna tutt’altro che impeccabile, la Roma archivia un inverno complicato con una prova di sostanza. La conclusione del rapporto con Claudio Ranieri ha messo la parola fine alle polemiche delle ultime settimane: ora squadra e tifosi possono concentrarsi sul campo, con rinnovate speranze di futuro. Il Gasp al centro del villaggio. A prescindere dal piazzamento finale infatti, Gianpiero Gasperini sarà il perno della Roma che verrà. Un’investitura netta, al punto da portare alla rottura con una figura simbolica come Ranieri. La Roma si lascia alle spalle la bufera e torna a ragionare su un discorso interrotto pochi mesi fa: costruire una rosa che possa competere con tutti.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, punto di rottura con il passato: il futuro si chiama Gasperini Notizie correlate Roma, settimana decisiva per Gasperini: vertice con i Friedkin, rottura con Ranieri e possibili scenari con o senza il tecnico in panchinaRinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Calciomercato... Leggi anche: Roma, la scommessa di Gasperini si chiama Zaragoza Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La rottura insanabile tra Ranieri e Gasperini: le lamentele continue del tecnico a Trigoria; Roma, cambia lo staff medico? Gasperini vuole riportare Del Vescovo a Trigoria; Nastri gialli e chioschi sventrati: il maltempo colpisce il cuore di Castel Sant’Angelo; L’accordo impossibile tra Ranieri e Gasperini. Roma-Ranieri, rottura imminente: svolta dopo il caso GasperiniRoma e Ranieri verso l’addio anticipato. Decisive le tensioni interne e il caso Gasperini. Attesi sviluppi ufficiali a breve. europacalcio.it La rottura insanabile tra Ranieri e Gasperini: le lamentele continue del tecnico a TrigoriaEmergono retroscena della rottura tra Ranieri e Gasperini alla Roma: alle orecchie del dirigente arrivavano notizie sui comportamenti quotidiani del tecnico ... fanpage.it scrivo per segnalare una cosa che ci è accaduta ieri, notte tra il 25 e il 26 aprile a Roma. Magari potete condividerlo sulle vostre pagine e/o fornirci un supporto. Arriviamo in macchina in Piazza dei Sant’Apostoli e parcheggiamo la macchina sulle strisce blu. Er - facebook.com facebook #Massara è ancora alla Roma ma parte già il casting dei ds: tre nomi in corsa (e un favorito) x.com