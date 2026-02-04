Roma la scommessa di Gasperini si chiama Zaragoza

A Trigoria Gasperini difende il suo nuovo acquisto, Bryan Zaragoza, mentre il calciomercato si chiude tra polemiche e occasioni sfumate. Il tecnico nerazzurro non lascia spazio alle critiche e si concentra sulla sfida che aspetta il suo team. Zaragoza, arrivato da poco, viene messo sotto stretta osservazione, e il tecnico ha già fatto sapere di contare su di lui senza se e senza ma. La pazza idea di Gasperini di puntare su Zaragoza rischia di diventare la vera scommessa della stagione.

A Trigoria è scoccata l’ora dell’imprevedibilità. Mentre i riflettori del calciomercato si spegnevano tra le polemiche per le operazioni sfumate, Gian Piero Gasperini ha alzato un muro a protezione dell’ultimo arrivato: Bryan Zaragoza. Il tecnico giallorosso, solitamente spietato e diretto nelle sue valutazioni tecniche, ha promosso lo spagnolo di Malaga con una convinzione che ha sorpreso molti, soprattutto dopo i ripetuti “no” rifilati alla dirigenza durante la sessione estiva. Massara e il settore scouting ricordano ancora con una certa amarezza i veti posti su profili come Echeverry, George e Dominguez; tre investimenti stoppati dall’allenatore che, però, per Zaragoza ha subito mostrato il pollice alto.🔗 Leggi su Sololaroma.itImmagine generica

