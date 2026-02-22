Perugia nuova ordinanza anti zanzare | le regole gli obblighi e le multe

Vittoria Ferdinandi ha firmato l’ordinanza 286 del 20 febbraio 2026, per ridurre la presenza di zanzare a Perugia. La causa è l’aumento dei fastidi causati dagli insetti durante le alte temperature. L’ordinanza impone ai cittadini di eliminare l’acqua stagnante e prevede sanzioni per chi non rispetta le norme. Le nuove regole riguardano anche la disinfestazione di aree pubbliche e private. La misura mira a contenere il problema prima dell’arrivo della stagione calda.

L'ordinanza è la 286 del 20 febbraio 2026, è firmata dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ed è quella che delinea le misure preventive contro le zanzare. Il provvedimento ha validità dal primo marzo al 30 novembre 2026. Ecco le regole, le multe e le regole. La prima cittadina di Perugia, si legge nel testo, ordina aA tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all’aperto di: non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea"; di “eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge”; di “prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

