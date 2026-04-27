Evan Ndicka ha comunicato di aver interrotto il rapporto con il suo ex agente e di gestire personalmente la propria carriera. La scelta arriva dopo aver deciso di far fronte in prima persona alle questioni legate al suo percorso professionale. La notizia è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa decisione.

Arriva una svolta importante nella carriera di Evan Ndicka, che ha annunciato l’ interruzione del rapporto che il proprio ex agente Michael Ncho. Il difensore giallorosso ne ha dato l’annuncio con un messaggio su Instagram: “ Ciao a tutti, vorrei informarvi che, a seguito della fine della mia collaborazione con il mio ex agente, Michael Ncho e la sua azienda AMS Consulting, ora continuiamo le nostre attività professionali separatamente. Da ora in poi, gestirò personalmente la mia carriera professionale “. Il futuro di Ndicka. Un annuncio a sorpresa da parte dell’ivoriano, per il quale resta ancora da capire quale sarà il futuro, senza escludere la possibilità al termine della stagione possa rientrare nella lista dei sacrificabili.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ndicka saluta il proprio agente: “Gestirò personalmente la mia carriera”

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