La Tenaglia Abruzzo Altino Volley ha vinto contro la Clerici Auto Concorezzo in tre set durante una partita giocata al PalaBCC di Vasto. La squadra ha concluso l’incontro con una vittoria chiara, salutando il pubblico presente con una prestazione convincente. La gara si è svolta senza interruzioni e si è conclusa con il risultato di tre set a zero.

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley saluta il pubblico amico del PalaBCC con una vittoria rotonda in tre parziali contro la Clerici Auto Concorezzo. Una gara mai in discussione per le frentane, brave a comandare nel punteggio senza lasciare spiragli di ripresa alle brianzole, che pagano i ventisei errori nei tre periodi. Unica atleta in doppia cifra dell’incontro è Bianca Bucciarelli, autrice di dieci punti; otto punti a testa per Bernasconi e Stival. Altino risponde con gli otto punti di Dalila Marchesini (54%), i sette di Murmann e i sei di Siakretava, Trampus e Polesello. La MVP dell’incontro è l’opposto Gaia Farelli, a segno con quattro punti. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Volley: grande festa a Vasto, Altino saluta il proprio pubblico superando Concorezzo

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