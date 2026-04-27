Roma misure anti-zanzare in vista dell’estate | cosa dice l’ordinanza

Con l’arrivo del caldo, le zanzare tornano a essere un problema nella capitale. Le autorità hanno predisposto un’ordinanza per contenere l’infestazione, che prevede interventi specifici nelle aree pubbliche e private. Le misure includono la disinfestazione e la prevenzione, con l’obiettivo di limitare la presenza di insetti durante i mesi più caldi. La situazione è monitorata in vista dell’aumento delle temperature e delle attività all’aperto.

(Adnkronos) – Iniziano le giornate calde e con esse tornano le zanzare. A Roma sono già in corso i trattamenti antilarvali a cura del Comune, ma con un'ordinanza il Sindaco Roberto Gualtieri ricorda che la collaborazione dei cittadini è sempre determinante per l'efficacia degli interventi messi in campo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalle zanzara tigre e dalla zanzara comune. Il provvedimento, al fine di tutelare la salute pubblica dei residenti nel territorio di Roma Capitale, dispone le misure necessarie per contrastare la diffusione nei condomini e nelle aree private.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Roma, ordinanza anti-zanzare: obblighi e sanzioni contro West Nile e DengueRoma – Con l’arrivo del caldo e l’aumento del rischio sanitario, il Campidoglio attiva le misure di prevenzione contro le zanzare.

Leggi anche: Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza del sindaco: ecco cosa fare per evitare punture e sanzioni

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ordinanza anti zanzare a Roma, misure su tombini e caditoie; Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza 2026. Il Comune interviene su caditoie e tombini; Torna l’ordinanza anti-zanzare: tutte le regole per il 2026; Virus dalle zanzare e prevenzione: scatta l'ordinanza del Comune in vista dell'estate.

Roma, misure anti-zanzare in vista dell'estate: cosa dice l'ordinanzaIniziano le giornate calde e con esse tornano le zanzare. A Roma sono già in corso i trattamenti antilarvali a cura del Comune, ma con un'ordinanza il Sindaco Roberto Gualtieri ricorda che la collabor ... adnkronos.com

Ordinanza anti zanzare a Roma, misure su tombini e caditoieÈ stata firmata anche per il 2026 l’ ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare attenzione alla zanzara tigre e alla zanzara comune. Il ... rainews.it

L'anniversario della Liberazione a Roma è stato macchiato da un episodio di violenza che ha trasformato un momento di celebrazione in un pomeriggio di terrore. Due iscritti all’Anpi, una donna di 62 anni e un uomo di 66, sono stati bersagliati da colpi d'arma - facebook.com facebook

#Massara è ancora alla Roma ma parte già il casting dei ds: tre nomi in corsa (e un favorito) x.com