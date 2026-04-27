Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il calcio romano torna al centro dell’attenzione con l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore. La squadra ha ripreso gli allenamenti e si prepara a affrontare la prossima stagione sotto la guida del nuovo tecnico. La società ha comunicato il cambio di guida tecnica, segnando l’inizio di una fase diversa per il club. La squadra si presenta ora con obiettivi e strategie aggiornate.

Dopo giorni dominati dal rumore mediatico di indiscrezioni e scoop, il rettangolo verde ha restituito la sua verità: la Roma è viva e ha iniziato ufficialmente il suo nuovo corso. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il successo di sabato a Bologna segna l’atto primo della gestione post Ranieri, una transizione rapida e quasi brutale che ha cancellato in pochi mesi l’entusiasmo della triade composta da Massara, Gasperini e Sir Claudio. In questo scenario, Gian Piero Gasperini emerge come l’unico vero riferimento a Trigoria, assumendosi la responsabilità totale di una squadra che, nonostante le scosse societarie, ha dimostrato di avere ancora un’anima collettiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’era post Ranieri: Gasperini si prende tutto

GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST CREMONESE-ROMA

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