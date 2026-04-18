In un’intervista a DAZN, l’ex calciatore ha rivelato che l’attuale allenatore del team non era la prima scelta di un precedente tecnico. La dichiarazione mette in luce tensioni e divergenze all’interno dello staff, con particolare attenzione ai rapporti tra i membri della rosa e le scelte di allenamento. Le parole di Giaccherini aggiungono un nuovo elemento alla situazione attuale della squadra, spesso al centro di discussioni nel mondo del calcio.

La maschera cade definitivamente negli studi di DAZN, dove Emanuele Giaccherini scoperchia il vaso di Pandora sulle tensioni che stanno lacerando l’ambiente giallorosso. Il pareggio per 1-1 tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico finisce quasi in secondo piano rispetto alla “verità” emersa sul rapporto, ormai ai minimi termini, tra il Senior Advisor Claudio Ranieri e il tecnico Gian Piero Gasperini. «Gasperini non era la prima scelta della Roma, Ranieri lo ha affermato chiaramente prima di Roma-Pisa», ha affermato Giaccherini, evidenziando una spaccatura che mette a nudo la fragilità del progetto tecnico nato a Trigoria. Le dichiarazioni di...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Giaccherini a DAZN: «Gasperini non era la prima scelta di Ranieri»

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